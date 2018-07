Kollisjon på brua – syklist lettere skadd annonse Kollisjon mellom bil og syklist på Breviksbrua i morgentimene tirsdag. 31.07.2018 kl 07:08 (Oppdatert 07:58)

– Syklisten er lettere skadet. Det er trafikkproblemer på stedet. Politiet er på vei. Ambulanse er på stedet, meldte politiets operasjonsleder klokke 07.03.

Like etter klokka 08 blir det meldt om at trafikken flyter greit over brua.