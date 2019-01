Kolonnekjøring på fjellet annonse Det er innført kolonnekøyring på E134. 14.01.2019 kl 20:17 (Oppdatert 20:20)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Kolonnekjøring gjelder hele Haukelifjell fra Liamyrane i Røldal til Vågslidtunnelen i Vinje.

Kolonnekjøringen ble innført klokken 15.30 i dag og vil vedvare til været blir bedre.

På Rv 9 fra Hovden til Haukeli (Hovden bom - Vamark bom) er det snø- og isdekke, og åpen for trafikk.

På Fv 45 fra Grytestøyl bom (Aust-Agder grense) - Dalen er det vekslende bart, snø- og isdekke og åpen for trafikk.

Rv 7over Hardangervidda er stengt for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn og kolonnekjøring for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av uvær.

