Kom ikke på jobb: – Det verste snøfallet vi har opplevd her MYE: Rådgiver Inger Lisbeth Bjørbæk skulle vært på Kongerød ungdomsskole, men kom ikke ut med bil. Mannen Inge Bjørbæk mener snøfallet er det værste han har opplevd hjemme på Strømdal siden han flyttet dit i 1972. (Foto: Tore Øyvind Moen) STARTEN PÅ DAGEN: Dagen startet sånn for mange i dag, med å fjerne brøytekanten foran huset. (Foto: Nils Skumsvoll) MYE SNØ: Kommunen brøyter vegnettet på nytt. (Foto: Eirik Haugen) annonse Det har kommet mest snø på Åfoss og Gulset. Der brøytes det på nytt. 16.01.2018 kl 08:04 (Oppdatert 08:49)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Hege L. Gulseth Tore Øyvind Moen

Tlf: 977 00 395

Rådgiver Inger Lisbeth Bjørbæk skulle vært på jobb på Kongerød ungdomsskole, men kom ikke ut med bilen på Strømdal.

– Dette er det verste snøfallet jeg har opplevd her på Strømdal siden jeg flyttet hit i 1972, sier mannen Inge Bjørbæk.

Det ble ikke brøytet i Furuskogen mandag kveld og det var kommet nær 20 cn fra klokken fire da brøytebilen kjørte opp gata.

LES OGSÅ: Her er det trafikk-trøbbel i dag

– Det er mye snø! Vi begynte i går ettermiddag og har kjørt med fulle mannskaper i natt og nå i morgentimene, forteller Bjarne Skauen, enhetsleder for Park og vei i Skien kommune. Han forteller at 50-60 mann nå er ute for å ta unna de store snømengdene.

I går ettermiddag prioriterte kommunens mannskaper først utkantområdene, det vil si Jarseng, Kilebygda og Melum.

LES OGSÅ: Strømbrudd rammer over 2000

Brøyter på nytt

– Så vet vi av erfaring at det kommer mye snø på Åfoss og Gulset så der fortsatte vi etter hvert, forklarer Skauen.

Nå er målet å komme gjennom hele veinettet på nytt.

– Men det tar lengre tid enn vanlig når snøen er så tung og våt.

Samtidig er det ekstra viktig at brøytemannskapene får unna mest mulig på dagtid.

Blir kuldegrader

– Det er meldt minusgrader til natta og det er veldig uheldig om all denne våte snøen fryser til. Derfor må vi få mest mulig unna på dagtid, sier Skauen som venter seg en travel dag.

Værmeldingen varslet regn, men det har kommet store mengder våt snø i stedet.

– Mange sliter nok med å komme ut av egen gårdsplass i dag. Der vi brøytet først i går er det nok mye snø nå, sier Skauen.