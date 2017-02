Kommunen har bestemt seg: Charles (94) får ikke bo sammen med kona Gunvor (95) MÅ FORTSATT PENDLE: Kommunens tilbud om kjøring til og fra konas sykehjemsplass på Nyskogen medfører likevel stress for Charles, mener de pårørende. (Foto: MARIT ELISABETH STRAND) SKUFFET: Gunn Nilsen Nome og Signe Hovd Nilsen skjønner ikke hvorfor rådmannen ville ha dem til å kjøre fra Kristiansand til Arendal for å få et tilbud til faren som de fra før er blitt presentert for. (Foto: LINDA ASKELAND) annonse Ekteparet Charles (94) og Gunvor Hovd Nilsen (95) fra Arendal fikk før jul beskjed om at de ikke fikk bo på samme sykehjem. Tirsdag var døtrene i møte med kommunen i tro om at saken endelig skulle få en lykkelig slutt. Det fikk den ikke... 14.02.2017 kl 18:08

Tirsdag ettermiddag var Charles og Gunvors døtre, Gunn Nilsen Nome og Signe Hovd Nilsen innkalt til møte med rådmann Harald Danielsen, for å få servert et tilbud de trodde ville være en gladsak.

– Han kan få et tilbud om å bo på Elim bokollektiv, med daglig kjøring til Nyskogen bo- og omsorgssenter, sa rådmannen etter en drøy times møte med de pårørende.

Gunvor og Charles Hovd Nilsen har vært gift i 67 år, og kjemper for å få bo på sykehjem sammen. Gunvor har sykehjemsplass på Nyskogen bo- og omsorgssenter, mens Charles har fått avslag.

– Uforståelig

Familien er svært skuffet over tilbudet fra Arendal kommune.

– Jeg er fryktelig skuffet. Han får institusjonsplass, men ikke hos mamma. Det er veldig uverdig og uforståelig. Alt de ønsker, er å være sammen, sier datter Gunn Nilsen Nome.

Leder for komité for helse og omsorg i Arendal kommune, Atle Svendal (Ap), påpeker overfor Agderposten at det er kort avstand til både hjemmet hans på Hisøy og kona på Nyskogen bo- og omsorgssenter,

– Poenget har jo hele tiden vært at de skal få være sammen den tiden de har igjen. For pappas del er det uansett slitsomt å reise frem og tilbake til mamma, men han gjør det så mye han kan likevel. Å være i bokollektiv vil jo gi ham en trygghet, men ikke den tryggheten som ektefeller gir hverandre. Skjønner de ikke at ektepar kan bli avhengige av hverandre? spør Gunn Nilsen Nome retorisk.

– Faglig vurdering

Svendal mener det er viktig at personer ikke kommer for tidlig på sykehjem.

– Nå er vedkommende riktignok 94 år, men han kan bli 110 år. Elim bokollektiv tilbyr heldøgns omsorg med trygghet, tilsyn og trivsel, sier Svendal.

– Hvorfor får han ikke bo sammen med kona?

– Fagfolk har vurdert det slik at det ikke er formålstjenlig å gi han sykehjemsplass. Vi vil tilrettelegge for ektepar så langt det er mulig, og ved en del tilfeller bor ektepar på samme rom. Men der er vurdert slik at Charles ikke har sykehjemsbehov, sier komitélederen.

Ekteparets døtre forstår dilemmaet med å ha nok sykehjemsplasser til dem som trenger det, men påpeker at det neppe er ikke mange ektepar på 95 år som gjerne vil bo sammen på sykehjem.

– Selv om de er blitt såpass gamle kan man ikke forvente at de skal bli like syke samtidig, sier datteren Signe Hovd Nilsen, før hun og søsteren gir seg i vei til faren for å fortelle om bokollektivtilbudet han kan få.

Et tilbud de sier de er blitt forespeilet som en mulighet fra tjenestekontoret for lenge siden.