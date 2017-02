Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kommunen ønsker ny institusjon her

Skien kommunene jobber med å kjøpe Tyrilistiftelsens lokaler i Snipetorp. 06.02.2017 kl 22:35

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Her ønsker de å etablere den nye interkommunale barnevernsinstitusjonen til Skien og Porsgrunn, skriver ta.no. Da stiftelsen skal flytte til nye lokaler på Klosterøya i løpet av sommer, ønsker Skien kommune å kjøpe det gamle bygget. – Vi jobber med å kjøpe Tyrilistiftelsens eiendommer i Snipetorp. De er brukt til liknende formål, ble pusset opp i 2010, og er dermed godt egnet til seks-syv ungdommer som skal være der i kortere eller lengre tid. Det vil være et alternativ til statens egne institusjoner som vi bruker mye penger på i dag, sier prosjektleder Ola Fadnes til avisen. Institusjonen vil være for ungdommer fra 12 til 18-23 år. Tyrilistiftelsen har i dag to hus i Snipetorp som brukes til rehabilitering av unge rusmisbrukere. Skien kommune er i forhandlinger om å kjøpe eiendommene til rundt 22 millioner kroner, som inkluderer opprustning og endring av byggene. – Hvis alt går på skinner, kan vi overta 1. oktober. Men det er fortsatt mange skjær i sjøen, selv om vi har kommet et stykke på vei. Vi må først ha en avklaring fra de to bystyrene, og så en godkjenning av staten, sier han til ta.no.