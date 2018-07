Kontroll i skjærgården: Flere båtførere anmeldt annonse Flere hadde for høy promille da politiet avholdt en kontroll av båtførere i Kragerø. 21.07.2018 kl 08:16

I tidsrommet 1600-0300 i natt avholdt politiet en kontroll av båtførere i Kragerø.

Av 50 båtførere ble det delt ut et forenklet forelegg for fart, samt at tre båtførere ble stoppet med for høy promille.

Politiet opplyser på Twitter at disse tre vil bli anmeldt.

Syv båtførere til hadde også promille da de ble kontrollert av politiet, men dette var under det som er ulovlig verdi.