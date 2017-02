Kraftig smell på Rafnes i natt

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Flere ringte politiet etter at de hørte et kraftig smell fra Rafnes i natt. 13.02.2017 kl 06:11 (Oppdatert 06:33)

Tone Lensebakken

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616 Mange har hørt et kraftig smell fra Rafnes. I følge en beboer på Herøya skal smellet ha vært så kraftig at det ristet helt ned i kjelleren. Politiet opplyser at grunnen er en kraftig dekompresjon i en av fabrikkene. – Dette er helt udramatisk blir det opplyst fra Rafnes. Telefonstorm Det var like etter klokken 23 søndag kveld at det smalt. – Det var mange som ringte etter å ha hørt smellet, sier operasjonsleder ved Sør Øst politidistrikt, Vidar Aaltvedt til Varden. – Vi hadde problemer med å svare alle, det kan nok trygt kalles en telefonstorm, legger Aaltvedt til. Fabrikken stengt – Ingen personer er skadet og det er heller ingen materielle skader, opplyser politiet. Den aktuelle fabrikken blir nå stoppet og det kan forventes en del fakling.