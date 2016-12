Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Krangling, fyll og urinering

Første juledag i Telemark var fylt av fulle folk pluss minus tre alen som overhodet ikke ville gjøre som politiet sa. 26.12.2016 kl 10:42

Ragnhild Johansen

Gangen rundt juletreet var akkurat tilbakelagt da folk strømmet fra sjø og langt innover land for å få med seg en etterlengtet rus på by'n, men der møtte de flere patruljer enn de var vant til. I følge twittermeldingene til politiet startet juleballet omtrent samtidig på Notodden, Rjukan, i Skien, Porsgrunn og Kragerø. Cirka kvart på ett i natt ble en kar i slutten av 40-åra ble bortvist fra Notodden sentrum på grunn av ufin oppførsel. I Skien ble en mann i slutten av 30-åra også bortvist, men han var dum nok til å dukke opp igjen. Dermed fikk han seg både en anmeldelse pluss at han fikk sove ut i arresten. På Rjukan var en ung beruset mann på ferde. Han nektet å si hvem han var og var i tillegg såkalt utagerende. Han fikk også brisk i kjelleren og en anmeldelse. I Porsgrunn hadde en møkk full fyr lagt seg til å sove på bakken litt utenfor sentrum. Han ble kjørt hjem. I Skien var det fortsatte festen. En yngre kar ble tatt i det han urinerte ved rådhuset. Han erkjente sin brøde og får seg en skikkelig regning. I Sannidal opplevde patruljen at en utenlandsregistrert bil kjørte forbi dem. Farten var høy og ferden gikk litt hit og dit. Bilen ble stanset og føreren blåste julerødt. På Tveiten i Notodden var det julefesten på hjemmebanen litt over grensen for det akseptable. En person ble anmeldt på grunn av bråket. I Lunde måtte politiet kjøre en beruset kvinne hjem fra sentrum. Kranglete 20-åringer Så har klokka nærmet seg to på natta. I Skien var det en ny ung mann, denne gangen en 20-åring som hadde yppet seg på et utested og ble bortvist fra sentrum. I Porsgrunn var det også en 20-åring som lagde trøbbel for vaktene ved et utested og som ble bortvist fra sentrum. Tisser i vei Klokka nærmer seg tre. En ny 20-åring, denne gangen i Lunde, var full og kranglete. Han ble gitt en sjanse og bortvist fra sentrum. I Kjølnesområdet i Porsgrunn fikk politiet melding om en bilfører som kjørte i fylla. Bilføreren innrømmet forholdet og vedkommende ble anmeldt. Tilbake i Porsgrunn sentrum ble en ung mann bortvist fra byen. Han ble til og med hentet av familien sin, men han ville ikke hjem. Siden han ikke klarte å oppføre seg ble senga byttet ut med en brisk i kjelleren på Myren. Tilbake på Notodden kom politiet over en 40-åring som tømte blæra på offentlig sted. Han ble bortvist og anmeldt. I Skien ble enda en kar vist bort fra sentrum. Midt på treet Nå har klokka passert tre og i Porsgrunn begynner det å gå enda livligere for seg. En person blir slått ned og mannen som slo løper sin vei. Mannen skal ha vært mørk i huden og ha trimmet skjegg. I Langesund braker det løs i drosjekøen. De to slåsshanene ble avhørt. Den ene tok seg til legevakt, og kampen ble anmeldt. - Vi hadde mye patruljer ute, så det ordnet seg, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen. Politiet har hatt seks personer i arresten, noe Larsen kaller "midt på treet".