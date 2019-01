Kritikk for abort-svar Fosterreduksjon: Kjell Ingolf Ropstad får kritikk for å si at "kvinner som bærer fram ett barn, bør klare å bære fram to" under debatten på NRK. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) annonse KrFs Kjell Ingolf Ropstad får kritikk etter partilederdebatten på NRK torsdag kveld. 18.01.2019 kl 06:21

NTB

Reaksjoner på nei til fosterreduksjon

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sa under partilederdebatten på NRK torsdag kveld at han mener «kvinner som bærer fram ett barn, bør klare å bære fram to», og viste til at den nye flertallsregjeringen har blitt enige om å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort.

Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner blant opposisjonen på Stortinget. SVs Kari Elisabeth Kaski reagerer kraftig og spør «Hva er det du står og sier!?" på Twitter.

Mann kritisk skadd

En mann i 30-årene er fraktet til sykehus med kritiske skader etter en voldshendelse i Oslo torsdag kveld. Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner.

Politiet har ikke fått avhørt mannen, men skadene han er påført tyder på at han ble knivstukket. Politiet kjenner ikke til hva som er åstedet for hendelsen, og jakter en eller flere ukjente gjerningspersoner.

Flere statsråder kan bli aktuelt

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at det kan bli en mulighet å utvide regjeringen med flere statsråder.

Solberg er i full gang med å legge kabalen etter at KrFs landsstyre sa ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre torsdag kveld.

Trump avlyser Davos-tur

President Donald Trump avlyser den amerikanske delegasjonens tur til Verdens økonomiske forum. Landets tjenestemenn må håndtere nedstengningen, mener Trump.

– Med hensyn til de 800.000 storslåtte amerikanske arbeiderne som ikke får lønn og får å sikre at hans team kan hjelpe til her hjemme, har Trump avlyst delegasjonens tur til Davos, sier pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders i en uttalelse torsdag. Trump avlyste sin Davos-tur forrige uke.

Nordkoreansk utsending har ankommet USA

Den høytstående nordkoreanske utsendingen Kim Yong-chol, som også er viseformann i det nordkoreanske kommunistpartiets sentralstyre, har ifølge sørkoreanske medier ankommet Washington hvor han er ventet å møte president Donald Trump.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap har han med seg et brev fra leder Kim Jong-un som skal leveres til den amerikanske presidenten.

(©NTB)