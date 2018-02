Kvinne (29) og mann (31) sendt til sykehus i luftambulanse annonse En kvinne (29) og mann (31) skadd i sammenstøt med lastebil. E134 er stengt. 23.02.2018 kl 19:25 (Oppdatert 23.02.2018 kl 22:29)

Nødetatene rykket ut til trafikkulykke på Vinjevegen i Vinje fredag kveld.

En bil og en lastebil har kollidert, opplyser Telemark-politiet.

Operasjonsleder Jan Olaf Jansen melder at to personer er skadet etter sammenstøtet. Det er en kvinne på 29 år og en mann på 31 som er skadet. Jansen opplyser at de to er bosatt i Oslo. Begge satt i samme bil.

Det var ingen flere passasjerer i bilen, opplyser operasjonsleder Jansen.

To luftambulanser ble rekvirert til ulykkesstedet.

– Kvinnen fraktes til sykehuset i Skien, mens mannen fraktes til Haukeland sykehus i Bergen, opplyser operasjonsleder.

Skadeomfanget er fortsatt ukjent.

Den ene personen satt en stund fastklemt.

Politiet meldte om ulykken klokken 19.17.

Veien var stengt store deler av fredag kveld. Klokken 22.18 melder Statens vegvesen at veien er åpen for trafikk igjen.

E134 Vinjesvingen, på strekningen Haukeli-Seljord:

Stengt på grunn av trafikkuhell mellom Lastebil og personbil. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 23. februar 2018

Artikkelen oppdateres.