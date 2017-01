Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kvinne (36) til sykehus etter utforkjøring

Fyllekjørte av veien på riksvei 36 i Skien. 07.01.2017 kl 08:08

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 Politi og ambulanse rykket natt til lørdag ut til en trafikkulykke i Hanesbakken på riksvei 36 i Skien. – En bil kjørte av veien, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund i Sør-Øst politidistrikt. Til sykehus Sjåføren, en 36 år gammel kvinne fra Skien, var alene i bilen da utforkjøringen fant sted. Hun ble ikke alvorlig skadet. – Hun klaget på smerter i nakken og hodet, og ble kjørt til sykehus i ambulanse, sier Lund. Ikke edru Politiet tror årsaken til ulykken var at kvinnen ikke var helt edru. – Vi har en sterk mistanke om promillekjøring, og hun får en reaksjon, sier Lund. annonse annonse