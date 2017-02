Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kvinne (61) påkjørt i sentrum PÅKJØRT: En fotgjenger er påkjørt ved Nav-bygget i Skien (Foto: Eirik haugen) En fotgjenger er påkjørt i Skien sentrum. 17.02.2017 kl 13:05 (Oppdatert 13:20)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Piolitiet tvitrer: – Skien kl 13.00 en fotgjenger er påkjørt utenfor NAV-bygget. I følge politiet på stedet er en person påkjørt av bil, og fraktet til sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Politiet og ambulanse er på stedet. Varden oppdaterer Skien kl 13.00 en fotgjenger er påkjørt utenfor NAV-bygget...... — Politiet Telemark (@polititelemark) 17. februar 2017