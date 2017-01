Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvinne (63) våknet av at dyna brant – kjørt til legevakt med røykskader annonse Stearinlys på nattbord sørget for brann i leilighet i Kragerø i natt. 20.01.2017 kl 07:58 (Oppdatert 08:00)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Nødetatene rykket fredag morgen ut til brann i en leilighet i Kirkegata i Kragerø. – Vi fikk melding om en brann. Brannvesenet kom raskt til stedet og det viste seg at det var et nedbrent stearinlys som hadde antent ei dyne og et nattbord i leilighetens soverom. Flammene var slokket før brannvesenet kom seg inn, opplyser politiet. En 63 år gamle kvinne som bor i leiligheten ble vekket av brannen, og hun fikk i seg en del røyk. – Hun blir kjørt til legevakta for en sjekk, men ble ikke alvorlig skadet, opplyser politiet videre. Politiet oppretter en anmeldelse på forholdet og brannen blir etterforsket. annonse annonse