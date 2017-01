Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kvinne funnet etter leteaksjon LETER: Røde Kors på vei til fjells for å lete etter den savnede kvinnen. Bildet er tatt på Småroi på veien opp til Imingfjell. (Foto: Odd Arvid Dalen) LETER: Røde Kors på vei til fjells for å lete etter den savnede kvinnen. Bildet er tatt på Småroi på veien opp til Imingfjell. (Foto: Odd Arvid Dalen) LETER: Politiet har startet en redningsaksjon etter at de mottok en melding om at en dame har gått seg vill ved Lufsjå turisthytte (Foto: DNT arkiv) Politiet har satt i gang leteaksjon etter en kvinne i Tinn. 06.01.2017 kl 10:46 (Oppdatert 13:33)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 SISTE: Røde Kors og Politiet har kommet fram til Lufsjå turisthytte der fant de en engelsktalende dame på 31 år bosatt i Oslo. Hun var i god behold Leteaksjonen ble igangsatt klokken 10.10: – Politiet har startet en redningsaksjon etter at de mottok en melding om at en dame har gått seg vill ved Lufsjå turisthytte, tvitrer politiet. Kvinnen varslet selv politiet, men telefonen hennes ble brutt før samtalen var over. Ute eller inne? – Hun rakk å si at hun «var på Lufsjå», men vi vet ikke om det betyr at hun var inne på hytta eller i området. I tillegg snakket hun engelsk, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Kvinnen ringte fra en telefon politiet ikke klarer å skaffe kontaktinformasjon til. – Vi vet ikke om det var strømmen som gikk, eller hvorfor samtalen brøt, sier Aaltvedt. Sendt ut snøscootere I følge politiet er det uklart om hun har kommet seg inn på den selvbetjente turisthytta og politiet har bedt om at Røde Kors hjelper i søket. Mats Volland Finnekås, operativ leder i Tinn Røde Kors bekrefter at de har satt i gang redningsaksjon i området rundt Lufsjå turisthytte. – Vi har sendt ut to patruljer på snøscooter, sier Finnekås. Nå oppdaterer Røde Kors: – Rjukan og Tinn Røde Kors er på vei med tre snøscootere og seks mannskap. Hjartdal Røde Kors bidrar med ATV med belter og to mannskap. Det er dårlig vær i fjellet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Bjørn Runar Foss Sodeland i Telemark Røde Kors. Røde Kors reiste ut fra Småroi, på veien opp til Imingfjell. – De dro rundt 12.45, og en times kjøring før de er framme ved Lufsjå, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Lufsjå turisthytte ligger helt nordøst i Telemark, mot grensen til Buskerud. Hytta ligger på turistforeningens løypenett, mellom hytta Daggrø og Imingfjell turisthytte. OBS-varsel Det er sendt ut OBS-varsel for fjellområdene i Telemark, om kraftig vind og snøfokk. Akkurat nå er det i følge Yr ti kuldegrader og laber bris i området. I følge politiet snør det nå i leteområdet.