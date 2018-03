Kvinne i 20-årene innrømmer farefull forbikjøring TATT MED: En av de to bilene som var involvert i ulykken i Atrå fredag morgen. (Foto: Varden-tipser) annonse To biler kollidert front mot front i Tinn, etter at den ene av kjøretøyene skal ha kjørt forbi en buss ved Atrå. Kvinne i 20-årene innrømmer farefull forbikjøring. 02.03.2018 kl 07:23 (Oppdatert 10:53)

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767 Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Hendelsen skjedde 06.48 fredag morgen, opplyser politiet til Varden.

Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade.

– Nødetatene er på vei. Det meldes om redusert fremkommelighet på stedet, opplyser politiets operasjonsleder Vidar Aaltvedt til Varden fredag morgen.

Store skader

Det meldes om store materielle skader. Det ligger mange bildeler, blant annet to hjul strødd i veibanen.

Flere Varden har vært i snakk med forteller om bildeler som ligger strødd der ulykken fant sted. Ingen av bilene er kjørbare, og blir hentet av bilbergingsfirma.

Åpen for trafikk

Hendelsen skjedde på Fv 364 Atrå, på strekningen Ormemyr - Mæl.

Vegtrafikksentralen opplyser at den aktuelle strekningen var midlertidig stengt.

Like før klokken 8 meldes det at Fv 364 er fortsatt sperret i begge kjørefelt. Politi og ambulanse er på stedet. Foreløpig uklart om skadeomfanget. Trafikken blir nå dirigert i et felt forbi ulykkesstedet.

To skadet

To kvinner blir kjørt til legevakta på Rjukan for sjekk.

Politiet har avhørt de to sjåførene på bilene som frontkolliderte. Kvinnen i 20 årene fra Tinn som kjørte forbi bussen og kolliderte med en møtende bil innrømmet at forbikjøringen var farefull. Hennes førerkort ble beslaglagt. Ingen av de involverte i ulykken ble alvorlig skadet.

Er du på stedet? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963