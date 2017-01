Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Kvinne i 70-årene krasjet i kryss og stakk

Hun trodde ikke det var så farlig, kvinnen som forsvant etter å ha kollidert mandag. 30.01.2017 kl 11:53 (Oppdatert 12:05)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Mandag formiddag kolliderte to biler i krysset Avstikkeren/Sundbyvegen i Bamble. Sjåføren i bilen som kom fra Avstikkeren og svingte ut på Sundbyvegen, en kvinne i 70-årene, kolliderte med en annen personbil. Kvinnen overholdt ikke vikeplikten, opplyser operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark-politiet.

Vis større kart Store bilskader Det ble store skader på begge bilene, men kvinnen i 70-årene kjørte likevel bare videre uten å sjekke hvordan det gikk med den andre sjåføren. Politiet fant imidlertid kvinnen i sitt eget hjem like etterpå. Der beslagla de førerkortet hennes. Hvorfor hun bare stakk av, hadde ikke kvinnen noe svar på. – Nei, hun trodde ikke det var så alvorlig, og hadde ikke noe god forklaring, sier Aaltvedt. Plikt til å stoppe Operasjonslederen minner om at absolutt alle trafikanter skal stoppe om de er i ulykke. – En hver som kommer over trafikkuhell har, ifølge Veitrafikkloven, plikt til å stoppe og sjekke om dyr eller mennesker er kommet til skade, samt oppgi personalia. Politiet fikk melding om ulykken klokken 10.03. Ingen personer ble skadet.