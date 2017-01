Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvinne i 80-årene havnet midt på rundkjøring annonse Rundkjøringen kom litt brått på kvinnen, og dermed ble det bråstopp. 11.01.2017 kl 19:37 (Oppdatert 19:40)

Fredrik Nordahl

Det var ved 1850-tiden onsdag kveld at damen kjørte på Telemarksvegen i Skien. Istedenfor å følge kjøreretningen rundt rundkjøringen, kjørte hun tvers over. SJEKK BILDENE: Parkerte midt i rundkjøringen Etter å ha kjørt opp og over kanten ble det full stopp. Politiet kom etter hvert til stedet og beslagla kvinnens førerkort. De fikk også tak i en bergingsbil som fikk fraktet bilen til kvinnen bort fra rundtkjøringen. Kvinnen ble kjørt til legevakt for en sjekk, hvor det ikke ble konstatert noen skader.