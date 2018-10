Kvinne i 90-årene omkom i boligbrann Brann : Det oppsto brann i et hus i Hjartdal torsdag kveld. (Foto: Knut Heggenes) Åpne flammer: Innsatsleder Tor Egil Bakken i Sør-øst politidistrikt opplyser at det var åpne flammer da nødetatene kom fram til stedet torsdag kveld. Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen. Arbeidet vil pågå utover natta. (Foto: Knut Heggenes ) annonse En kvinne er funnet død i huset som begynte å brenne i Hjartdal torsdag kveld. 25.10.2018 kl 21:32 (Oppdatert 26.10.2018 kl 00:28)

SISTE KL 00.13: En kvinne i 90-årene er bekreftet omkommet i brannen. Pårørende er varslet, opplyser Sør-øst politidistrikt. Brannvesenet har fått kontroll på brannen og er i gang med etterslukking.

– Politiet tar avhør og etterforsker saken videre. Det blir vakthold på stedet i natt.

Overtent

Det brenner i et hus i nærheten av Kåsa hyttepark og E134 i Hjartdal.

– Bygget skal være overtent, skrev politiet på Twitter klokken 21.44.

Vardens journalist på stedet opplyste at det var et stort oppbud av brannvesen som forsøker å få kontroll på flammene sent torsdag kveld.

– Politiet kom først til stedet, klokken 21.40, med brannvesen og ambulanse like etter. Da var det synlige flammer og full fyr i huset. Brannvesen fra både Notodden og Seljord er her og jobber med å slukke brannen. Det er ennå ikke kontroll på brannen, og slukningsarbeidet vil pågå utover natta, sier Tor Einar Bakken, innsatsleder på stedet i halv tolv-tiden torsdag kveld.

Politiet er i gang med å etterforske brannen, og kommer til å ha brannteknikere på stedet for å prøve å finne brannårsaken når det er slukket.

Synlig fra veien

Brannen var synlig fra E134. Det var en person som kjørte på europaveien som oppdaget røykutvikling. Vedkommende snudde og fikk varlslet brannvesenet klokken 21.20.