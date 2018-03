Kvinne kjørt til sykehus: Buss har kollidert med personbil PÅKJØRT: Bil ble påkjørt da bussen kom over i feil kjørefelt, og fikk store skade ri siden. Den kvinnelige føreren er sendt på sykehus for sjekk. (Foto: Fredrik Pedersen) KOLLIDERTE: Bussen kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med personbil, i følge politiet. (Foto: Fredrik Pedersen) KOLLIDERTE: Bussen kolliderte med personbilen på siden av fronten.Det ble bare mindre skader på bussen. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse En kvinne i 40-årene er skadd i kollisjon med en buss i Drangedal. 13.03.2018 kl 12:46 (Oppdatert 13:54)

Nils Skumsvoll

Ulykken har skjedd ved Sanes på Fylkeveg 36 i Drangedal kommune, rundt 6 kilometer fra kommunegrensa til Skien.

En buss og en personbil kolliderte. Den skadde kvinnen er føreren av personbilen, som kolliderte med bussen på siden av fronten.

– Føreren av personbilen er kjørt med ambulanse til sykehuset for sjekk, sier operasjonsleder Ole Kamben.

Over i feil kjørebane

– Det viser seg at bussen, som var på vei retning Drangedal, har kommet litt over i motgående kjørefelt. Det ble for trangt for personbilen og sammenstøtet oppsto. Personbilen ble noe skadet og må berges. Fører av bussen avhøres på stedet, tvitrer politiet.

Busselskapet har sendt en minibuss, og hentet passasjerene i bussen til Drangedal.

Nødetatene ankom stedet for en tid tilbake. Føreren av personbilen, en kvinne i midten av 40-årene har blitt kjørt med ambulanse til mottagelsen ved sykehuset Telemark, Skien. — Politiet Telemark (@polititelemark) 13. mars 2018

Glatt på ulykkesstedet

Nødetatene er på vei mot stedet, bekrefter politiets operasjonsleder Ole Kamben overfor Varden.

– Det er svært glatt på stedet, sier han.

Det skal være sju personer i bussen og to i bilen.

Statens vegvesen melder om redusert framkommelighet på Fylkesveg 356 Sannes-Langen, på strekningen Straumekrysset - Vollskrysset fra klokken 12.55.

Fv 356 Sannes-Langen på strekningen Straumekrysset - Vollskrysse redusert fremkommelighet på grunn av trafikkuhell. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 13. mars 2018

Det er 80-sone på den aktuelle strekningen.

Varden oppdaterer saken