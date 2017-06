Kvinne slo til dørvakt annonse En kvinne slo til en dørvakt i Skien sentrum etter å ha blitt bedt om å forlate utestedet. 29.06.2017 kl 06:09 (Oppdatert 06:12)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Det var liket etter midnatt at en kvinne som var svært beruset ble bedt om å forlate utestedet i Skien.

– Dørte til at hun slo til vakt som fikk en hoven leppe, opplyser politiet på twitter.

Damen skal ha fortlatt setdet da poltitet fikk inn meldingen.

Stakk av da han ble stoppet av politiet

Tidligere på kvelden stanset politiet en bil og en moped for kontroll. Da tok fører av bilen bena fatt og løp fra stedet.

– Fører ble raskt innhentet. Begge førerne fremsto som påvirket, melder politiet.

Mopeden skal ha vært stjålet og ingen av de to hadde gyldig førerkort. Det ble også funnet litt narkotika på dem begge.

Kutt i panna

Like etter klokken 02.00 i natt fikk politiet medling om bråk i sentrum.

– Melding gikk på at det var et slagsmål utenfor et utested i Skien. Det var to personer involvert, melder politiet på twitter.

En person ble kjørt til legevakt med kutt i pannen.Den andre parten hadde forlatt stedet da politiet ankom.