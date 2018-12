Kvinnene som ble drept i Marokko var studenter i Bø FUNNET DREPT: De to ha slått opp telt i nærheten av overnattingsstedet Club Alpin Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet. (Foto: Wikipdiacommons) annonse Begge de to kvinnene som ble funnet drept i Marokko var studenter i Bø. 18.12.2018 kl 09:15 (Oppdatert 10:31)

De drepte er en norsk kvinne på 28 år fra Bryne, og en dansk kvinne på 24 år. I følge VG har marokkansk politi pågrepet en person, mistenkt for drapene.

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Sørøst-Norge.

De to kvinnene ble funnet i en landsby i Atlasfjellene i Marokko. Stedet ligger et fjellområde i El Haouz-provinsen, rundt 10 kilometer unna turistlandsbyen Imlil.

VG gjengir en pressemelding fra innenriksministeren i Marokko:

– Arrestasjonen ble foretatt denne morgenen i Marakkesh. Han (den mistenkte red. anm.) blir nå avhørt for å avgjøre hvilke motiver han kan ha hatt og for å få detaljer rundt drapet. Etterforskningen vil fortsette med sikte på å identifisere og anholde andre potensielle mistenkte involvert i gjerningen.

På veg til fjells

Fjellstien hvor kvinnene ble funnet fører opp til Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika (4167 meter). Kvinnene skal ha blitt funnet ved teltet sitt av forbipasserende. Nå er området avsperret.

– Hele regionen er stengt, det er mange politifolk i området og helikoptre i luften, og alle planlagte fotturer er avlyst av sikkerhetshensyn, skriver lokalavisen Medias24.

Kvinnene var på backpacking-tur i landet.

Kvinnene ble funnet døde med stikkskader, i følge marokkanske myndigheter.

Moren til den døde Bryne-kvinna delte dødsbudskapet på Facebook mandag kveld.

Advarte henne

Den drepte danske kvinnener Louisa Vesterager Jespersen (24).

Den danske avisen B.T har intervjuet moren:

– Plutselig ringte det på døren. Jeg åpnet og så at det sto to politibetjenter der. Da visste jeg med en gang hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen og var helt knust. Det er tøft å ta innover seg at hun er drept på den måten og at man ikke vet om hun har lidt og har hatt vondt, sier moren Helle Jespersen.

Familien likte ikke at hun dro til Marokko for å feire jul i Atlasfjellene:

– Vi frarådet henne å dra. Fordi det er et litt kaotisk sted og man har hørt om folk som har blitt slått ihjel der før, sier Helle Jespersen.

Etterforsker drapene

En kriminaletterforskning er i gang. Norske myndigheter ble mandag ettermiddag informert om hendelsen. En norsk politimann fra ambassaden i Rabat dro tidlig tirsdag morgen mot Atlasfjellene i Marokko.

– En norsk politimann jobber for Politiets utlendingsenhet i Rabat. Han er alt på vei mot området. Etterforskningen vil foregå i samarbeid med marokkansk politi, og vi vurderer også å sende etterforskere herfra, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos til Aftenposten.