«Lagergutt» fra Telemark dømt til 6,5 års fengsel annonse Det var ikke flate pakker i IKEA-posene han mottok på parkeringsplassen i Hokksund. 20.12.2017 kl 12:15 (Oppdatert 12:34)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

En 33-åring fra Bamble er dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha tatt imot en hasj-transport på 217 kilo, og for oppbevaring av ytterligere 38,5 kilo hasj.

Selv kalte han seg «lagergutt» i hasjligaen, der seks mann er dømt for omsetning av store mengder hasj.

Telemarkingens oppgave var praktisk:

– Han har hatt forbindelse med nettet av avtakere til narkotikaen, sørget for leveranser og har også hatt ansvar for å motta oppgjør, heter det i dommen fra Asker og Bærum tingrett.

Hasj i IKEA-bager

Det store partiet med hasj kom til Norge i en polsk trailer som fraktet dører og vinduer som skulle leveres til H-vinduet på Hokksund. I et spesiallaget rom bak førersetene hadde de to polske langtransportsjåførene i tillegg 217 kilo hasj. På veg gjennom Sverige stoppet de på et IKEA-varehus, og kjøpte ti store blå IKEA-bager.

33-åringen hadde avtale om å møte dem på parkeringsplassen på Eiker senter. Der fikk han hasjen i IKEA-bager, pakket inn i vakuumplast med brun tape rundt.

Fullastet med hasj

Bilen de hentet hasjen i ble så fullastet at 33-åringen og sjåføren hans måtte stoppe på en sidevei og laste om IKEA-bagene.

Sjåføren, en mann fra Skien, er tidligere dømt til fengsel i tre år og ni måneder i Kongsberg og Eiker tingrett.

Politiet hadde i lang tid spanet på hasj-ligaen, og pågrep dem en etter en etter overleveringen.

33-åringen ble pågrepet med i sin bolig i Oslo.

De to polakkene ble pågrepet på parkeringsplassen i Hokksund. I førerhuset ble det funnet 584.5000 kroner.

Hovedmennene i hasjligaen ble dømt til åtte og ni års fengsel, de to polske transportøene til seks og sju års fengsel.