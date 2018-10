Lange køer i Porsgrunn – den ene brua er stengt KØ: Det var lange køer i Porsgrunn tirsdag ettermiddag. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Frednesbrua i Porsgrunn er stengt og det fører til lange køer. 30.10.2018 kl 13:31 (Oppdatert 13:32)

Bilister i Porsgrunn forteller at det tar unormal lang tid å forflytte seg ved den gamle bomstasjonen på Bjørnstad. I dag morges ble det også meldt om store forsinkelser i trafikken.

Det er styresystemene på brua som skal byttes ut med nye og mer moderne utgaver og da må brua stenge. Den åpner igjen klokka 06.00 onsdag morgen.

Feil skilt

Tidligere i dag ble det meldt at det var satt ut feil skilt i Porsgrunn, noe som førte til at flere bilister trodde at det var Porsgrunnsbrua som var stengt.

Veitrafikksentralen opplyser til Varden at den feilen nå er rettet.

Det er ventet at trafikken vil øke når folk slutter på jobb i ettermiddag.