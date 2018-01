Lange køer – vogntog hadde problemer på glatta Kø: Det er lange køer over Finndal. (Foto: Eirik Haugen) annonse Det var lange køer på Fv353 i Skien onsdag ettermiddag. Et vogntog hadde problemer på glatta. 03.01.2018 kl 15:42 (Oppdatert 03.01.2018 kl 18:29)

SISTE KLOKKEN 18.25: Vogntoget er nå fjernet, og veien er åpen for trafikk i begge retninger.

Det ble meldt om lange køer på Fv353/Voldsvegen i retning Herre. En bilist fortalte til Varden at han hadde stått i kø i 20-25 minutter. Køen går forbi Finndal.

– Vi har fått beskjed fra politiet at det er et vogntog som har fått problemer på denne strekningen, sier trafikkoperatør hos Statens vegvesen til Varden.

Biler snur

En annen bilist fortalte at han ikke har sett noen motgående biler på en lang stund. Trafikken sto helt bom stille, og de eneste bilene som kom i mot er biler som har valgt å snu for å kjøre tilbake.

Bilisten står i korketrekkeren mot Geiteryggen og forteller at han har stått på samme stedet i over 20 minutter.

Sklidd i innersving

Vogntoget skal ha sklidd på glatta i en innersving.

To patruljer fra politiet dro ut for å rydde opp i situasjonen. Bergingsbil er på stedet for å bistå.

