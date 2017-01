Langesund blir hovedbase for internasjonal beredskaps-test

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

FULL CITY: Skipet Full City grunnstøtte i august 2009 ved Langesund. Lekkasjene ble omfattende, og opprydningen likeså. (Foto: Trond Reidar Teigen / NTB SCANPIX)

Flere kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipsutslipp og større trafikk gjør at Kystverket vil gjennomføre tidenes største olje- og kjemikalievernøvelse i Skagerrak. 21.01.2017 kl 16:42 (Oppdatert 13:36)

NTB Hovedbasen blir i Langesund, og øvelsen skal skje til høsten. Den er støttet av EU og bærer navnet Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) 2017. Bedre rustet Nasjonale aktører er blant annet brannvesen, politi, Kystvakta og Fylkesmannen. RAUS: Pasienten havnet på rom uten TV. Da bladde han opp tusenlappene – Dette er en nasjonal koordineringsøvelse der vi trener med andre aktører innen norsk beredskap, i tillegg er målet å styrke internasjonal koordinering ved akutte hendelser, sier prosjektleder for SCOPE 2017, Stig Wahlstrøm. Målet er å gjøre Norge bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden. Ikke minst gjelder dette i Telemark, der folk har opprydningen etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne. FRA ARKIVET: Full City-aksjonen Viktig for regionen Jan Kristoffersen fra Telemark Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) ser på øvelsen som svært viktig for regionen. JUBLET: Vard Brevik med ny storkontrakt – I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensial for store forurensningshendelser, sier han. (NTB)

