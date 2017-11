Lanserer trendy bysykkel – produsert i Skien Skien Cykkelfabrik: Aleksander Farstad (t.v.), Bård Farstad og Eirik Ulltang foran den første Speed One-sykkelen i sykkelfabrikken i Kverndalen. (Foto: RAGNHILD JOHANSEN) STAS: 56 år etter at bestefaren la ned fabrikken fikk barnebarna gleden av å avdekke den nye sykkelen. (Foto: ) annonse 56 år etter at Skiens Cykkelfabrikk ble lagt ned har fabrikken gjenoppstått med Norges kuleste sykkel. 28.11.2017 kl 18:44

En håndlaget sykkel som lages på bestilling hvor alle deler er valgt på øverste hylle; sånn omtrent kan en beskrive den første modellen Speed One. De 91 første syklene er nummererte også. Allerede var mellom ti og 20 forhåndsbestilt før den ble vist fram i går ettermiddag.

Men hvorfor sykkel? Brødrene Aleksander og Bård Farstad er kjent for andre ting enn sykler.

– Vi er opptatt av merkevarer, og da vi fant logoen til Skien Cykkelfabrikk var vi i gang, forteller Bård. Det begynte i romjula i fjor. Fem dager etter at sykkelforelskelsen oppsto, hadde de registrert firmaet. I går kunne de vise den fram. De som vil ha må vente i tre måneder.

Har valgt dyrt

Sykkelen heter Speed akkurat som den sykkelen herr Erlandsson produserte ved den gamle Skien Cykkelfabrikk. Da fabrikken ble lagt ned i 1961 var de oppe i en produksjon på 2.500 sykler i året, og det var en ganske stor bedrift i Skien sentrum.

Målet til dagens eiere av fabrikken er nettopp å komme opp i 2.500, men det er kanskje et stykke fram; skjønt det selges 500.000 sykler i Norge årlig, og mange av disse er sykler for folk med god smak.

– Ja, det er nok et nisjeprodukt, men du finner mange sykler i markedet som koster atskillig mer enn denne, sier Bård.

Sykkelen vil komme på 19.200 kroner, og her er det kvalitet i alle ledd fra tannhjul og eiker til sadel og bremser.

– Der vi kunne spare penger har vi valgt det motsatte. Vi har valgt kvalitet hele veien, garanterer Bård.

Lager klær også

Bård og Aleksander var ute etter et kult uttrykk, god kvalitet, fin design og et lett tråkk.

– Det var det den gamle sykkelen til Skien Cykkelfabrikk også var kjent for, sier Aleksander.

– Dette er et smykke, sier Bård. Tenk hvis Skien ble berømt for byen med den kule sykkelen. Selvsagt har de fått testet den ut av folk som har god greie på sykkel. Eirik Ulltang er et kjent navn i sykkelkretser. Han har hatt den med til Mallorca og syklet på alle mulige og umulige sykkelveier. Selvsagt har han vært med på utviklingen av sykkelen også. I tillegg har de funnet en sykkelmekaniker fra England, Andrew Keeping. Disse to er de eneste som er ansatt i fabrikken. Så er Bård fabrikksjef og Aleksander styreleder, mens begge jobber i tillegg i sin digitale bedrift «Snowball Digital».

Hvor mye penger de har skutt inn, har ikke Bård talt opp ennå, men han mener det ikke er så veldig mye.

Foreløpig blir det bare laget en bysykkel, men flere modeller er på trappene. De er allerede i gang med en kleskolleksjon også.

– Det handler om å tenke helhetlig strategi. Vi selger en følelse, sier Bård.