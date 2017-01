Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Lastebil braste 100 meter ned skrent: – Sjåføren har hatt utrolig flaks Klarte å hoppe ut av lastebilen før den braste utfor veien og endte i steinura. 10.01.2017 kl 05:59 (Oppdatert 06:18)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 Ulykken skjedde ved Ligrend på riksvei 38 mellom Åmot og Dalen i halv tre-tiden natt til tirsdag. En lastebilsjåfør mistet kontrollen på glatt føre og vogntoget braste rett fram i en sving og gjennom autovernet. Bilen fortsatte utfor lia og landet mot noen trær i steinura 100 meter nedenfor veien. En tilfeldighet gjorde at den 47 år gamle sjåføren fra Bulgaria utrolig nok kom uskadd fra ulykken. – Han hadde utrolig flaks, for da vogntoget braste gjennom autovernet åpnet den høyre døra seg og han fikk hoppet ut av lastebilen som fortsatte nedover lia, opplyser Telemark-politiet på Twitter. Politi og ambulanse rykket ut til ulykken. Arbeidet med å berge vogntoget blir påbegynt tirsdag, ifølge politiet. annonse annonse