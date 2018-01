Lastebil kolliderte med personbil MÅTTE VENTE: Lastebilene som skulle mot Seljord sto langs riksveien like før avkjøringen mot Åfoss mandag ettermiddag. (Foto: Martin Øyvang) DIRIGERTE TRAFIKKEN: Politiet passet på at ingen kjøretøy kjørte ned mot Brekkasvingen. (Foto: Martin Øyvang) annonse Sjåfør kjørt til sykehus i ambulanse etter alvorlig trafikkulykke i Skien. 15.01.2018 kl 16:10 (Oppdatert 18:03)

Martin Øyvang

Politi, brannvesen og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Skien.

– En lastebil har kollidert med en personbil på riksvei 36 i Brekkasvingen, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt.

Sjåfør til sykehus

Ifølge vitner på stedet skal personbilen ha kommet over i motsatt kjørefelt.

– Bilen skal ha sklidd med førersiden inn if ronten på lastebilen. Rapportene tyder på at det er snakk om alvorlig personskade, sier Røilid om sjåføren som satt alene i bilen.

Sjåføren ble hentet av ambulanse og kjørt til sykehus.

Veien stengt

Veien ble helt stengt som følge av ulykken.

– Per nå er riksveien sperret for all trafikk. Muligens kan vi få åpnet opp for personbiler etter hvert, men det kommer til å ta tid med å få ryddet veien, sier Røilid.

Da Varden var på stedet mandag ettermiddag fikk trafikken i retning Skien passere, mens ingen kjøretøy fikk kjøre nordover mot Ulefoss.

Runt klokken 18 opplyste politiet at veien var åpnet igjen for all trafikk.