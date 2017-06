Lastebil kommer seg ikke av fotgjengerfelt – trafikkaos i sentrum TRAFIKKAOS: (Foto: EIRIK HAUGEN) annonse Lastebil stående i fotgjengerfelt. Det skaper trafikkproblemer i Skien sentrum. 30.06.2017 kl 12:58 (Oppdatert 13:07)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834

Lastebilen har fått problemer med clutchen, og bilberging er bestilt, melder politiet.

Det store kjøretøyet ble stående bom fast like ved Lietorvet etter at maskinen kapitulerte.

Det har oppstått trafikkproblemer i forbindelse med uhellet.

– Dette er en flaskehals og travel gate, så det er et problem at trafikkenrammes her. Vi har kontaktet Veitrafikksentralen. Politiet dirigerte trafikken manuelt først, sier Terje Pedersen i plitiet.