Lastebiler og vogntog med problemer på glatta annonse Politiet advarer bilister i morgentimene. På E134 har flere tyngre kjøretøy problemer tirsdag. 19.12.2017 kl 07:23 (Oppdatert 10:06)

SISTE 10.03: Vegtrafikksentralen opplyser at E134 er åpnet for trafikk igjen etter at lastebilen er berget.

En lastebil kjørte seg fast like vest for krysset ved Rv 41 på E134, bedre kjent som Brunkeberg-krysset.

Kjøretøyet sperret hele veien på stedet, opplyste politiets operasjonsleder Aadne Røilid.

– Det er svært glatte veier i området, opplyser han.

Rundt klokka 08.10 tirsdag morgen meldte Statens vegvesen at veien var stengt på grunn av berging av lastebilen.

Bakkestopp for trailer

Også på E134 i Tokke fikk et tyngre kjøretøy problemer tirsdag morgen.

– En trailer står fast i en bakke, like vest for Høydalsmo, opplyser politiet.

Flere problemer

Også på Grønliheia var det utfordringer i trafikken.

– Flere lastebiler sto fast i området, men har kommet seg videre, opplyser politiet.