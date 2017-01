Legen forstår meg ikke LEGEN FORSTÅR MEG IKKE: Svært ofte forstår ikke legen hva pasienten tenker, kjenner på, er bekymret for, eller ønsker avklart, skriver Gisle Roksund i denne kommentaren. (Foto: ARKIV) annonse Vi har alle hørt det en rekke ganger. På legekontoret, på laboratoriet, på gangen, blant venner, i selskapslivet. 17.01.2017 kl 10:45

Og det er selvfølgelig sant. Svært ofte forstår ikke legen hva pasienten tenker, kjenner på, er bekymret for, eller ønsker avklart. Det skjer meg hver dag på kontoret. Jeg får ikke alltid tak i hva pasienten egentlig er bekymret for eller kommer for, enn si hva han eller hun egentlig tenker om det vi er blitt «enige» om å gjøre eller ikke gjøre videre.

Bent Høie har sagt at «mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves».

Det høres så selvfølgelig ut. Selvsagt skal pasienten stå sentrum. Helsetjenestene er til for pasientene og ikke omvendt.

Ikke så enkelt

Men hverdagen er ikke så enkel. Det er ikke alltid lett for en lege å forstå hva pasienten tenker. Men kanskje vanskeligere: Det er ikke alltid slik legen kan innfri alt det pasienten måtte ønske.

To utbredte myter er med på å gjøre det vanskelig: At det alltid er best å komme tidlig til, og at det alltid er best å undersøke mest mulig.

Media og helsemyndigheter beskriver ofte tidlig diagnostikk som et udelt gode. Problemet er bare at jo tidligere en pasient kommer til lege, jo vagere og mer uspesifikke er symptomer og tegn. Og i starten av et sykdomsbilde er det ofte helt umulig å vite om det er begynnelsen på noe farlig eller noe forbigående. Dersom vi alltid skal sjekke alt til bunns, vil vi uvilkårlig utrede og behandle masse unødvendig, og dermed påføre unødvendig skade. Bestrebelser på å unngå alle tilfeller av det vi kaller falske negative funn, fører til at forekomsten av falske positive funn øker.

Sjansen for feil har en U-kurve: Jo mindre vi gjør av utredninger, eller om vi slurver, jo større er sjansen for å gjøre feil. Men det er også slik at sjansen for feil øker om vi utreder alt til den minste detalj, fordi vi da vil oppdage masse rart som egentlig skyldes naturlige variasjoner. Derfor må legen bruke skjønn.

Gratis behandling

Vi har her i landet et fantastisk offentlig finansiert velferdssamfunn hvor helsetjenester med alle mulige utredninger og behandlinger nærmest er gratis for alle, det være seg for Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. Dette er så sjeldent forekommende på kloden, at da den amerikanske filmskaperen Michael Moore for noen år siden kom hit for å lage en reportasje om helsetjenesten vår, valgte han å ikke fortelle dette fordi han fryktet han ikke ville bli tatt alvorlig om han fortalte det amerikanske folket slik det var i Norge.

Det at helsetjenester så å si er gratis, er med på å gjøre at mange som kommer til legen, gjerne vil fjerne enhver tvil om at det foreligge noe farlig. Mange kan komme med bestillinger og krav om spesielle undersøkelser og utredninger som f eks MR eller liknende.

Men helsetjenesten kan ikke fungere som noen selvbetjenings butikk eller postordre firma. Da ville kapasitetsproblemene bli langt større enn de allerede er. Og vi ville altså påføre en rekke personer unødvendig skade.

Det må være medisinske indikasjoner for utredning og behandling. Legene må til slutt avgjøre hva som er riktig og nødvendig å gjøre. Og det er altså både faglige, økonomiske og kapasitetsmessige grunner til at det må være slik.

Så sier ikke jeg at man skal kvie seg for å gå til lege når man går og kjenner på noe, og er bekymret for at det foreligger noe farlig. Tvert om. Det er i slike situasjoner man bør oppsøke lege.

Legen har ansvar

Fortell gjerne tydelig hva som plager deg og hva du er bekymret for. Det er ikke flaut å være bekymret. Men dersom du så opplever at legen har hørt, forstått, undersøkt, gjort en vurdering og forklart at videre undersøkelser ikke vil gi nye, viktige opplysninger, må du av og til avfinne deg med at du ikke blir henvist til videre undersøkelser.

Legen har ansvar for å prioritere, undersøke, behandle og evt. henvise dem som trenger det. Slik må det være, selv om det av og til kan være vanskelig å forstå.

Det er ikke mulig å finne all farlig sykdom ved første undersøkelse, selv hos den mest erfarne legen. Livet er og blir et usikkert prosjekt.

Gisle Roksund

Fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin.