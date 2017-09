Lei av regn? Nå kommer finværet Godvær: Telemarkingene kan vente seg mye godt vær i helga. annonse Nå varsler meteorologene finere vær. 13.09.2017 kl 15:20

NTB

De siste dagene har været vært svært så vekslende på Østlandet med et hyppig skifte av styrtregn og sol. Det stabiliserer seg inn mot helga.

– Det er en høytrykksrygg på vei, så jeg tror det blir en bra inngang sør for Dovre. Det kan henge igjen en og annen byge, men så kan vi få noen dager med skarp, fin høstluft. Det er nordavind, så jeg tror vi skal være fornøyd med temperaturer på 15–16 grader, sier Thyness.

I indre strøk på Østlandet kan det bli nattefrost.

Bra for syklistene

Sykkel-VM i Bergen har værmessig prikket inn toppformen til lørdagens åpning. Stort sett tørt, og rolig vind, er gladmeldingen fra meteorologen.

– Det ser ganske bra ut. Det blir litt til og fra med skyer, men det blir ikke noe bergensvær, slik vi kunne ha risikert. Det blir stort sett tørt og forholdsvis rolig vind, sier vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

Det blir nordavind, så vi får ikke de helt høye temperaturene, men det kan komme opp i 15–16 grader. Sykkel-VM foregår i en uke, og hvordan været blir i neste uke er mer usikkert.

– Vi får heie på høytrykksryggen. Foreløpig ser den litt for puslete ut til å kunne holde hele neste uke, sier meteorologen. Hun forteller at arrangørene av sykkel-VM flere ganger daglig får spesialvarsler fra Meteorologisk institutt.

Klart værskille

Også Sørlandet og store deler av Vestlandet får en helg med bra vær.

– Det går et klart værskille ved Stad og Dovre, sier Thyness.

Mens været er ganske bra sør for dette værskillet, blir det mer urolig nordenfor med regnbyger, også gjennom helga. Dette gjelder også trøndelagsfylkene, men så bedrer det seg igjen nordover.

Nord-Norge kan vente seg en ganske så bra helg, men det kan henge igjen noen byger i kystområdene. Temperaturene kommer til å gå litt ned.

– Det blir nok ikke mer enn en 5 til 7 grader. Det blir ganske rolige vindforhold, og muligheter for å se både sol og nordlys. Men best sjanse for å se sola i helga er det nok i Sør-Norge, sier Vibeke Thyness.