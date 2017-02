Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Leilighet utbrent på Notodden UTRYKNING: Brannvesenet rykket ut på brann i Hvålagata på Notodden (Foto: Andreas Soltvedt) Brannvesenet har rykket ut til brann i Hvålagata på Notodden. 21.02.2017 kl 17:40 (Oppdatert 17:46)

Jon-Inge Hansen

– Det har brent i en leilighet nede, og er røykskader i alle fall i en leilighet over, sier brannsjef Stig Selbo på Notodden. Den ene leiligheten skal være helt utbrent, i følge brannsjefen. @110Telemark Notodden Brannvesen har kontroll på stedet. Brann er slokt. — 110 Telemark (@110Telemark) 21. februar 2017 Brannvesenet har kontroll med brannen, og holder nå på å lufte ut røyken. Huset det brant i er et eldre leilighetsbygg med fire leiligheter i to oppganger. Varden oppdaterer