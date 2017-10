Leteaksjon etter Nils Jørgen (85) SAVNET: Mannen vi leter etter er 85 år gamle Nils Jørgen Kaasa, Observasjoner meldes til politiet på tlf. 02800. (Foto: Politiet) LETER: Mannskaper fra Drangedal Røde Kors deltar i søket. (Foto: Drangedal Røde Kors) annonse Nils Jørgen Kaasa returnerte ikke til huset etter søndagsturen. Da kontaktet familien politiet. 29.10.2017 kl 19:04

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Åse Dvergsdal

SISTE, MANDAG kl 05.40: Mandag morgen opplyser politiets operasjonsleder Jørn Gustav Larsen at det er den 85 år gamle Nils Jørgen Kaasa som er savnet. Søket har pågått for fullt i hele natt, og trappes opp ytterligere i morgentimene, sier operasjonslederen. Den savnede mannens identitet er gjort kjent i samråd med nærmeste familie.

– Det har vært et utfordrende søk i natt, da det er mye tett skog i området. Vi har hatt mannskaper ute på ATV og to helikoptere, sier Larsen, som forteller at man vil trappe opp når det lysner.

Savnet siden søndag

Søndag kveld ble det igangsatt en stor leteaksjon etter en 85 år gammel mann, Nils Jørgen Kaasa, i Drangedal.

– Vi leter i området ved Kåsa i Drangedal, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt.

Mannen skal ha gått ut på tur i 15-tiden søndag.

– Han returnerte aldri fra denne turen, sier Røilid og legger til at den 85 år gamle mannen hadde på seg rød vindjakke og lue da han gikk ut på tur.

Lette på hytte

Det var mannens familie som meldte savnet da han ikke returnerte til hjemme søndag kveld. Hvor mannen valgte å ta turen er ikke politiet sikre på.

– Det var et tips om han hadde tatt seg en tur til en hytte ved Halfartjenn, men der har vi vært og han var ikke på hytta. Så da må vi sette igang full leteaksjon, sier operasjonslederen.

Søker med helikopter

Han legger til at det er mange letemannskaper med i søket.

– Politiet deltar med politihunder, og mannskaper fra Røde Kors er også med i leteaksjonen, sier Røilid.

Litt før klokken halv ni søndag kveld, opplyste Røilid at både to hunder fra Norske redningshunder og et politihelikopter er satt inn i søket.

Jørn Christensen i Drangedal Røde Kors Hjelpekorps sier at de har 13 mannskaper og ATV med i søket i området.

Ifølge politiet vil søket trolig fortsette utover natten.