Leter etter savnet mann (30) fra Kragerø annonse En 30 år gammel mann er meldt savnet. Han skal ha vært borte siden lørdag 15. desember. Politiet bekrefter at de etterforsker saken, men det pågår ikke organisert leting nå. 21.12.2018 kl 22:51

Saken ligger i etterforskningslinja, og jeg kan ikke svare på hva som er gjort hittil. Men det er selvsagt naturlig å sjekke elektroniske spor i en slik sak. Det er ikke opplysninger i saken som gjør at vi har sett grunn til «å trykke på den store knappen» hittil, sier operasjonsleder Erik Gunnerød ved Sørøst politidistrikt.

Har fått to tips

Han forteller at det kom inn to tips om 30-åringen i løpet av fredagen.

– Det ene gikk ut på at han skulle være om bord på båten til Strømstad, men vi har sjekket passasjerlistene og ikke funnet ham der, opplyser Gunnerød.

Det andre tipset gikk ut på at mannen skulle være observert på gata i Skien eller Porsgrunn. Dette er ikke blitt verken bekreftet eller avkreftet ennå.

Organiserer leting på Facebook

Gunnerød forteller at politiet ikke har noe konkret utgangspunkt for å lete, og at det ikke pågår aktiv leting fra deres side nå. Det er opprettet en Facebook-gruppe som ber om observasjoner, og der folk som kjenner savnede kommuniserer. En person skriver på gruppa at det sannsynligvis blir leting lørdag, og hun oppfordrer folk til å bli med.

30-åringen kommer fra Kragerø kommune og er registrert med en adresse på Neslandsvatn.