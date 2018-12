Leter etter savnet mann (33) SAVNET: Politiet ønsker tips fra personer som kan ha sett denne mannen. (Foto: Politiet) annonse Politiet leter etter en 33 år gammel mann som har vært savnet fra Bø siden lørdag. 09.12.2018 kl 15:48 (Oppdatert 18:20)

Politiet går søndag ettermiddag ut med bilde av den savnede 33-åringen.

– Vi har ikke mange spor å gå etter og går derfor ut i media og spør om noen kan ha sett mannen, sier André Kråkenes, oppdragsleder Telemark i Sør-øst politidistrikt.

Mannen bor på en institusjon i Bø, og ble sist sett i 13-tiden lørdag ettermiddag.

Han beskrives som tynn, to meter høy og korthåret. Han skal ha hatt på seg en mørkeblå genser og olabuksa da han forsvant. Han kan også ha på seg en sort fleecejakke og en hvit lue.

Kråkenes opplyser at politiet har undersøkt flere mulige steder mannen kan ha reist i Bø-området, uten hell.

– Politiet jobber tett med institusjonen og mannens familie, og håper at noen kan ha sett han, sier han, og legger til at det er mulig at mannen kan ha reist fra Bø med kollektivtransport.