Leter etter to kvinner etter tyveri fra sykehjem og omsorgsbolig RYKKET UT: Politiet er på plass i Cochs gate i Brevik søndag kveld. (Foto: Joakim S. Enger) annonse Frekke tyverier hos eldre beboere i Bamble og Brevik søndag. 11.02.2018 kl 17:24 (Oppdatert 21:42)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

SISTE: I halv ti-tiden søndag kveld opplyser politiet at ingen foreløpig er tatt for tyveriene.

– Saken har gått over i en etterforskningsfase, og vi følger opp spor. Vi har også varslet politiet i nabodistrikt, og tollvesenet i både Sandefjord og Larvik. Vi ser svært alvorlig på saken, og ønsker å få tatt dem så raskt som mulig, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen ved politiet i Telemark.

Politiet ber om tips etter at to kvinner søndag ettermiddag har begått frekke tyverier i Bamble og Brevik.

– Vi fikk først melding om at de var to kvinner av utenlandsk opprinnelse som hadde vært inne på rommet til et eldre ektepar på Vest-Bamble sykehjem og stjålet med seg noen gullringer. En halv time senere fikk vi telefon om at to kvinner hadde vært inne i en omsorgsbolig i Cochs gate i Brevik. Dette er høyst sannsynlig de samme kvinnene, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

I Brevik skal en person ha forsøkt å stanse den ene kvinnen ved å fysisk holde henne igjen.

– Hun kom seg unna, men skal ikke ha klart å få stjålet noe, sier Larsen.

Går ut med beskrivelse

Politiet ber om tips i saken, og har sendt ut en beskrivelse av den ene kvinnen.

– Hun hadde mørkt hår, med en hestehale i en tull bak. Hun hadde på seg en boblejakke som skal ha vært grønn/kamuflasjefarget, sier Larsen.

– De snakket dårlig norsk. Vi tror de er mellom 20 og 30 år gamle, sier operasjonslederen.

Ber om observasjoner av mørk Mercedes

Operasjonslederen sier at kvinnene trolig kjører rundt i en bil, og ber om tips hvis denne blir observert.

– De kan ikke ha kommet seg fra Vest-Bamble til Brevik på så kort tid uten å ha hatt et kjøretøy, men foreløpig vet vi ikke hva slags bil de kjører rundt i, sier Larsen.

Søndag kveld melder politiet om at de har fått inn tips om en mistenkelig bil som er observert både ved omsorgsboligen i Brevik og ved bensinstasjonen på Stokkebakken.

– Det er en mørk Mercedes. En sedan. Den skal være tyskregistrert. Inne i bilen satt det fire personer samt et lite barn. Hvis noen ser denne bilen ber vi om at politiet blir kontaktet umiddelbart, sier Larsen.

Tyverier også i nabofylket

Politiet undersøker nå om det er de samme to kvinnene som tidligere søndag ettermiddag tok seg inn i omsorgsboliger i Grimstad i Aust-Agder ved å utgi seg for å være sykepleiere.

Fra den ene boligen skal de ha tatt et smykkeskrin, skriver Agderposten.

Operasjonsleder Larsen sier at de har varslet politiet i nabofylkene.

– Vi ber om at flere er på vakt. Siden de kjører bil, kan de jo bevege seg raskt, sier Larsen.