Lette med hundepatrulje etter utforkjøring i natt

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt ut av veien og inn i en fjellvegg like før klokka halv fire i natt, men da en politipatrulje kom til stedet, var det ingen personer i bilen. Bilen kjørte ut på fylkesvei 359 ved Svenseid i Nome kommune. Oppretter sak Politiet i Telemark opplyser til Varden onsdag morgen at de lette med politihund i området, men at de ikke fant personer. Etterhvert fikk politiet tak i eieren av bilen som opplyste at bilen var stjålet på Ulefoss tidligere på natta. – Vi oppretter sak på forholdet, sier politiets operasjonsleder til Varden. Politiet har så langt ikke fått medlinger om at noen har kommet til skade etter utforkjøringen. annonse annonse