Liten jente funnet etter kort leteaksjon i Skien LETER: Politiet lette i dette området på Kjørbekk i Skien. (Foto: Birte Ulveseth) annonse #Skien #Kjørbekk Politiet har fått melding om ei jente, ca 5 år som er observert ved Rema 1000 Kjørbekk. Jenta hadde på seg pysj/nattkjole, strikkelue og joggesko. Politiet på vei til stedet — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) October 25, 2018 Politiet fikk melding om at en liten jenta i pysj var sett alene i Skien. 25.10.2018 kl 08:04 (Oppdatert 10:04)

SISTE: Politiet melder at jenta har kommet til rette.

– Politiet har vært i kontakt med far til jenta som opplyser at hun er til rette igjen. Hun skal ha gått fra SFO og til jobben til far. Far har kjørt henne tilbake til skolen, melder politiet.

Ble sett

Den første meldingen kom til politiet i 08.00-tiden torsdag morgen.

– Politiet har fått melding om ei jente, ca 5 år som er observert ved Rema 1000 Kjørbekk. Jenta hadde på seg pysj/nattkjole, strikkelue og joggesko. Politiet på vei til stedet, ble det meldt like før 08.00.

Politiet var raskt på stedet og like etter 08.30 ble det altså meldt at jenta var funnet av faren sin.