Lokket jente (12) til å kle av seg på Skype KLEDDE SEG NAKEN: 22-åringen fikk den 12 år gamle jenta til å kles seg naken under en Skype-samtale. (Foto: Illustrasjon) annonse Den 12 år gamle jenta og den 22 år gamle mannen møttes på en datingside med 18-års aldersgrense. Men han får likevel straff for å ha fått henne til å vise seg fram naken for ham over internett. 20.01.2017 kl 11:23 (Oppdatert 11:26)

– Ikke skyldig, svarte 22-åringen fra Skien da han møtte i Nedre Telemark tingrett denne uka. Han tilsto at han hadde drevet med sex-prat med jenta på nettet og at hun hadde vist seg naken for ham, men han sa han trodde hun var minst 16 år gammel.

Saken ble oppdaget ved at politiet undersøkte jentas mobiltelefon i forbindelse med en annen overgrepssak i Oslo, der hun bodde. Der fant de kommunikasjon fra 2014 som viste at hun hadde hatt med en voksen mann fra Skien.

Kledde av seg tre ganger

Kommunikasjonen viste at mannen, som den gangen var 22 år, oppfordret jenta til å vise seg naken for ham på Skype, og vise underlivet mens hun onanerte. Tre ganger skjedde det i løpet av en drøy uke i 2014.I dag sliter jenta med psykiske problemer på grunn av seksuelle overgrep, men dette skyldes først og fremst overgrep som en annen mann står bak.

– Det framgår klart av utskriften at det var tiltalte som tok initiativet, skriver sorenskriver Jahn Mydland i dommen som ble avsagt fredag 20. januar.

– Så ut som hun var over 16

Skiensmannen og hans forsvarer, Jan Erik Granmo, hevdet at jenta så ut som hun var minst 16 år, og viser til at hun brukte en datingside med 18-årsgrense. Det er ikke godt nok, ifølge tingretten.

– Tiltalte har bekreftet at han ikke spurte om fornærmedes alder.(…) Det bemerkes også at bildene tiltalte mottok av fornærmede, på ingen måte viser at hun med noen sikkerhet kunne oppfattes å være 16 år eller mer, heter det i dommen.

En trussel mot mindreårige

Dommerne mener derfor at 22-åringen ikke gjorde nok for å forsikre seg at jenta var over den seksuelle lavalderen. Sorenskriveren og de to meddommerne er enige om at mannen må dømmes for å forlede et barn til «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd».

I dommen heter det også at «voksnes utnyttelse av barn og unge via Internett representerer en alvorlig trussel mot mindreårige».

Skiensmannen, som nå er blitt 24 år gammel, er dømt til 90 dagers betinget fengsel men to års prøvetid. Det betyr at han slipper å sitte i fengsel i første omgang, men kan måtte sone straffen dersom han begår nye lovbrudd innen to år.

Én av de tre dommerne – en kvinnelig meddommer – ønsket at mannen skulle bli dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, men hun ble altså nedstemt av sorenskriveren og den andre meddommeren.

Antallet anmeldte overgrepssaker på internett har økt kraftig i Telemark de siste årene. HER KAN DU LESE MER OM HVORFOR.