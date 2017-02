Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Luskende tyv rappet porselensfisker og dagens aviser

Omhyggelig pakket hun fiskene inn i den ferske Varden-avisen og forsvant. Nå har både fisker og avis kommet til rette. PD er imidlertid fortsatt savnet ...

08.02.2017 kl 21:45 (Oppdatert 22:01)

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Det var onsdag morgen en beboer i Linaaes gate i Bamble oppdaget at en kvinne lusket rundt husveggene i området. Beboeren ringte politiet, men de rakk ikke fram før det var for sent.

– Kvinnen var som sunket i jorden, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark-politiet.

Aviser og fisker

Kvinnen hadde tydelig vært på utkikk etter en fangst: To porselensfigurer, fisker, samt dagens ferske PD og Varden var søkk borte.

– Utpå ettermiddagen, i forbindelse med etterfoskingen av en annen straffesak, fant vi figurene omhyggelig pakket inn i dagens avis, forteller Aaltvedt.

– Figurene ser like hele ut, de var trygt bevart inne i dagens Varden. Så vi fant alt som var savnet. Bortsett fra PD da. De abonnerte på den også, sier operasjonslederen.

De stjålne gjenstandene ble funnet hjemme hos kvinnen.

– I tillegg kan det være at noe er tatt fra nabohus i området. Det funnet post fra annen adresse enn kvinnens hjemme hos henne.

Innrømmer ikke

Grunnen til at politiet i det hele tatt var hos kvinnen, var fordi hun ble tatt i promillekjøring senere på kvelden. Deretter dro de hjem til henne.

– Hun innrømmer ikke noe straffeskyld i forbindelse med tyveriet, men vi regner det for å være oppklart. Hun får nok en straff, men hva det er vet vi ikke ennå, sier Aaltvedt, som berømmer sine politifolk og Bamble lensmannskontor for god innsats.