Se alle treningskampene til ODD direkte på varden.no. Dette og alt vårt digitale innhold i 1 måned Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Må i fengsel for oppdiktet voldtektsforsøk FENGSEL: Kvinnen ble dømt til fengsel for den oppdiktede voldtekten. annonse Hun diktet opp et voldtektsforsøk for at kameraten ikke skulle blir straffet for vold. 13.02.2017 kl 13:17 (Oppdatert 13:56)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Nå er den 21 år gamle kvinnen dømt til fengselsstraff fordi hun kom med grove falske anklager mot en uskyldig mann. Dekket over vold Kvinnen så at kameraten hennes banket opp mannen hun anmeldte for ha forsøkt å voldta henne. Hensikten var, i følge dommen, å få unngå at kameraten ble straffet for volden. – Det er således ikke snakk om en impulshandling, men tvert i mot nøye planlagt og med formål om å dekke over en annen straffbar handling, heter det i dommen fra Nedre Telemark tingrett. Hun leverte inn bilder til politiet med blåmerker for å dokumentere den angivelige voldtekten. Fengsel og oppreisning Konsekvensen er at den anmeldte mannen ble pågrepet, og satt fem timer i arrest og avhør. Siktelsen ble først frafalt halvannen måned senere. Nå har kvinnen tilstått at alt bare var oppspinn. Kvinnen er dømt til seks måneders fengsel, hvorav halvparten er ubetinget og må sones. Hun må betale mannen hun klandret for voldtektsforsøket 30.000 kroner i oppreisning. annonse annonse