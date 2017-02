Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Mange kjørte rundt uten lappen i natt

Tre bilister ble tatt for å kjøre bil uten førerkort. En av dem er også mistenkt for rattfyll.

22.02.2017 kl 06:22 (Oppdatert 06:23)

Per Arne Rennestraum

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Politiet hadde det travelt seint i går kveld og i natt. Like før midnatt ble en 22 år gammel mann fra Porsgrunn stoppet i Lilleelvgata. Politiet mistenker vedkommende for å ha ført bilen til tross for at han var påvirket av narkotiske stoffer. Han har dessuten aldri hatt førerkort. I bilen fant politiet litt hasj og narkotiske tabletter. Klokka 02.11 ble en en 33-åring uten førerkort stoppet i Bamble. Uten førerkort var også vedkommende som ble stoppet av politiet på Skjelsvik i Porsgrunn klokka 03.24. 47-åringen har mistet lappen ved en tidligere anledning. Også passasjeren fikk en skrape i lakken. Det var nemlig han som eide bilen, men valgte altså å se bort fra at han lånte doningen bort til en person uten førerkort. Dette er man pliktig til innen man lar andre overta ansvaret for rattet.