Mann (22) blottet seg i sentrum – pågrepet av politiet annonse Først viste han fram alt. Kort tid etter gjorde han det en gang til. 13.07.2017 kl 17:19 (Oppdatert 17:35)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politiet fikk torsdag ettermiddag flere meldinger om blotting i Skien sentrum.

– Vi fikk først melding om at en ung mann hadde blottet seg for noen personer i sentrum. Litt senere fikk vi melding om at den samme mannen hadde blottet seg igjen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt.

Blottingen skal ha foregått i området rundt Arkaden og Bryggeparken, så det har vært i befolka områder

En patrulje ble sendt til stedet, og den 22 år gamle mannen fra Skien ble pågrepet.

– Han ble kjørt til arresten og vil bli avhørt, sier Aaltvedt.