Mann (29) kom til rette etter leteaksjon annonse En mann på 29 år kom ikke tilbake etter en fisketur, men ble funnet i natt. 18.10.2018 kl 22:14 (Oppdatert 19.10.2018 kl 04:44)

– Klokka 1.14 observerte et av helikoptrene et bål i mørket ved et vann, og det viste seg å være han som satt der og varmet seg, helt udramatisk. Han oppfattet ikke seg selv som savnet, sier operasjonsleder Merete Kvaal ved politiet i Sørøst politidistrikt til NTB.

Omstendighetene rundt fisketuren er fremdeles litt uklare, og Kvaal opplyser at 29-åringen takket ja til å bli med en Røde Kors-båt over vannet og fraktes ut av området i natten.

– Vi er ikke helt sikre på hva som var planen hans.

Ble meldt savnet

Politiet meldte om den savnede mannen like etter klokken 22.00 torsdag kveld.

Mannen ble meldt savnet etter at han ikke har kommet tilbake til turfølget etter en fisketur.

Operasjonssentralen opplyste at mannen skal ha vært i området Svartdal og Jønntjønn i Hjartdal.

Kalt ut letemannskaper

Politiet opplyste i går kveld at de kalte ut frivillige letemannskaper, men i natt ble det meldt at mannen var kommet til rette i god behold.

– Mannen er kommet til rette. I tilsynelatende god form. Blir nå tatt hånd om at patuljer og fraktes ut av området, opplyser politiets operasjonsleder.