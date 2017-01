Mann (34) tok kvelertak på stedatteren (9) annonse Mannen tok kvelertak både på samboeren og datteren hennes. Han vred også håndleddet til den vesle jenta, kalte henne «jævla drittunge» og rev i stykker et bursdagskort hun hadde skrevet. 18.01.2017 kl 14:40 (Oppdatert 15:06)

En fersk dom fra Nedre Telemark tingrett forteller om mishandlingen 34-åringen utsatte samboeren og stedatteren for.

I fire år bodde mannen sammen med kjæresten og hennes mindreårige datter et sted i Grenland. De to siste årene av forholdet var preget av vold, skjellsord og voldsomme raseriutbrudd, ifølge dommen.

Sprayet klorin i ansiktet

34-åringen nektet all skyld da han satt på tiltalebenken i Tinghuset i Skien nylig. Han hadde en forklaring å komme med for de fleste tiltalepunktene: Da han sprayet samboeren i ansiktet med klorin, var det i selvforsvar fordi han trodde hun skulle slå ham. Da han klemte fingeren hennes i tørkestativet, var det bare et uhell. Da han kastet en bøtte på henne, var det fordi hun tilfeldigvis gikk forbi da han skulle kaste den ut.

Han tilsto at det hadde vært mye krangling og at han hadde brukt stygge ord, men vold og kvelertak hadde han aldri brukt.

Betrodde seg til helsesøster

Tingrettsdommer Knut Kolloen og hans to meddommere trodde imidlertid mye mer på samboeren og datteren hennes enn på den tiltalte mannen. I dommen skriver han at: «Tiltaltes forklaring bærer etter rettens vurdering åpenbart preg av bagatellisering av de forhold tiltalen gjelder. Tiltalte synes å mangle innsikt i at hans måte å behandle NN (samboeren) og NN (datteren) på representerer voldsutøvelse både fysisk og spesielt psykisk over lang tid.»

Dommerne legger vekt på hvordan saken ble avdekket: Det skjedde ved at den ni år gamle jenta betrodde seg til helsesøster på skolen sin.

– Det virket som hun hadde noe hun ville si, og så kom hele historien. Den rant ut spontant, sa helsesøsteren da hun forklarte seg i retten.

Åtte måneders fengsel

Tingretten mener dette, sammen med flere andre vitneforklaringer, tyder på at mor og datter snakket sant, mens den domfelte 34-åringen ikke gjorde det.

– Isolert sett er ikke voldshandlingene og krenkelsene av den aller mest alvorlige karakter, men samlet sett danner handlingene et mønster som for retten gjør det tydelig at NN og barna har levd under et regime hvor redsel for tiltaltes sinne har vært til stede daglig, skriver tingrettsdommer Kolloen.

Nedre Telemark tingrett har nå dømt 34-åringen til åtte måneders fengsel. I tillegg ble han dømt til å betale 50.000 kroner hver til eks-samboeren og datteren hennes. Advokat Bjørn Dyrland var mannens forsvarer i tingretten. Han kjenner ikke til om klienten anker dommen.