Mann (39) ruset på sovjetisk kosmonaut-dop vinglet rundt med bil TOK DETTE: 39-åringen hevder han har tatt det sovjetiske kosmonaut-dopet Fenibut. Fenibut Kjemisk betegnelse: betafenylgammaamino­smørsyre.

Brukes mot angst, uro og i behandling av alkoholabstinens.

Kan gi avhengighet og abstinenssymptomer, lignende det man får av GHB, bensodiazepiner og alkohol.

Produsert som legemiddel for russiske kosmonauter på 60-tallet.

Fenibut markedsføres i dag som et kosttilskudd, som forbedrer søvnen etter fysisk aktivitet.

Brukes blant annet av kroppsbyggere, og kan enkelt bestille spå nett.

Fortsatt et legemiddel i Russland og Litauen. Sjåføren kjørte så vinglete at folk skjønte han kjørte i rus. Han skal ha vært ruset på sovjetisk kosmonaut-dop. 17.02.2017 kl 11:32 (Oppdatert 14:51)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 39-åringen hevder selv han har tatt Fenibut. Det er et sovjetisk-produsert legemiddel, lagd for kosmonauter på 60-tallet. Fenibut finnes fortsatt i Russland og Litauen, og brukes blant annet mot angst. Kosmonautene på den sovjetiske romraketten Apollo-Sojuz hadde med seg fenibut på sin ferd ut i rommet. I dag brukes det blant annet som doping av kroppsbyggere, og kan bestilles lett på nett. Flere ringte Flere ringte politiet etter å ha sett bilen vingle rundt i Porsgrunn og Bamble. – Bamble kl 10.44 stoppet politiet en 39 år gammel mann fra Porsgrunn som mistenkes for å ha kjørt bil i narkorus. Det var mange som ringte til politiet og varslet om at han kjørte urytmisk og vinglete både i Porsgrunn og Bamble. Han ble stoppet i nærheten av Sundby, tvitrer politiet. – Flere beskrev at han kjørt med urytmisk hastighet, og vinglet over i motsatt kjørebane. I følge vitner skal det ha vært like før han har kollidert med møtende trafikk, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Kjørte lenge Den 39 år gamle manne har vært ute og kjørt i rus i over to timer før han ble stoppet av politiet. Første observasjon politiet fikk var på Heistad, klokken 09.25. Da skal han i følge melder allerede ha kjørte en times tid rundt i området. Litt over klokken ti ble han observert i rundkjøringen ved Hovengasenteret, og deretter kjørte han ut til Bamble. Der parkerte han bilen, og ble pågrepet av politiet. – Han har erkjent at han har tatt et narkotisk stoff, og ikke burde kjørt bil, sier Aaltvedt. Politiet har tatt utvidet blodprøve. Mannen ble fratatt lappen på stedet.