Mann (45) skadd av hjemmelagd rørbombe – kan ikke avhøres på flere dager

Politiet vet fint lite rundt omstendighetene for hvorfor og hvordan en rørbombe gikk av i en bolig i Skien natt til mandag. 16.01.2017 kl 12:56 (Oppdatert 13:00)

Fredrik Nordahl

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504 Det var klokken 01.45 natt til mandag politiet fikk melding om en eksplosjon i en leilighet i Skien. En mann i 40-årene hadde fått store skader i mageregionen. Det var også to andre personer i leiligheten, begge i 30-årene, ifølge politiet. Alvorlig skadet Mannen som ble skadet, en skiensmann på 45 år, ble først tatt med til Sykehuset Telemark i Skien. Deretter ble han fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. – Vi har fått opplyst fra sykehuset at mannen er såpass skadet at politiet ikke kan avhøre ham på flere dager, sier politiadvokat Julie Sandvik. Hun forteller at politiet foreløpig ikke vet så mye rundt hendelsesforløpet. – Politiet er ferdige på stedet hvor de har foretatt tekniske undersøkelser. Etterforskningen derfra bekrefter at det er krutt som har sprengt, sier Sandvik. Rørbombe Eksplosjonen skal ha kommet i forbindelse med at det ble forsøkte laget en såkalt rørbombe. – Hva kan en slik rørbombe brukes til? – Det er et spørsmål vi også stiller oss i dette tilfellet. Men det gjenstår å se hva denne skulle brukes til. Vi mangler en god del informasjon i og med at mannen ikke er avhørt ennå, svarer Sandvik. Hun legger til at de to andre som befant seg i boligen da det smalt også er avhørt, men at lite er kommet fram i disse avhørene. Det skal ikke ha blitt store skader inne i huset etter eksplosjonen.