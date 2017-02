Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Mann (58) savnet siden søndag - forsvunnet på skitur? annonse En 58 år gammel mann fra Skien er meldt savnet. 21.02.2017 kl 21:46 (Oppdatert 21:56)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Det er ikke kjent at han har hatt kontakt med familien sin siden søndag, tvitrer politiet. Mannen kan ha forsvunnet på skitur: – Mannen bor alene og hadde nevnt for et familiemedlem på søndag at han kunne tenke seg å ta en skitur, men ikke nevnt hvor, tvitrer politiet. Etterlyser bil Mannens bil er ikke på bopel, og politiet ber om tips hvis noen har sett den: Mannen disponerer en sort Mercedes 2006 modell, 220 E CDI, med registreringsnummer NF24010 Varden oppdaterer annonse annonse