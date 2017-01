Mann (63) dømt til 5,5 års fengsel for voldtekt av 10-åring NORGES LOVER: Aust-Telemark tingrett dømte 63-åringen til fem år og seks måneders fengsel for overgrep mot fire mindreårige jenter. (Foto: NTB Scanpix) annonse En 63 år gammel telemarking er dømt for seksuelle overgrep mot fire mindreårige jenter. Overgrepet mot en 10-åring er så grovt at mannen ble dømt for voldtekt. 20.01.2017 kl 15:49

Torbjørn Tungesvik

Tlf: 480 75 998

Den 63 år gamle mannen fra Øvre Telemark er fikk et godt forhold til naboene sine, og opparbeidet seg også et tillitsforhold til døtrene i huset. Den tilliten misbrukte han på det groveste, ifølge dommen som ble avsagt av Aust-Telemark tingrett torsdag 19. januar.

En vinterdag hadde den ti år gamle nabojenta med seg en venninne hjem. De gikk for å leke i skogen, og der møtte de på 63-åringen. Gjennom en slags seksualisert lek (de lekte doktor, ifølge 63-åringens forklaring) fikk han den ene jenta med på grove seksuelle overgrep. Han prøvde også å beføle den andre jenta, men hun trakk seg tilbake så han ikke fikk tatt på henne.

– Han truet med å skyte meg

Den tiltalte 63-åringen erkjente i retten at han hadde gjort seksuelle handlinger med den ene jenta og at dette hadde skjedd to ganger.

To jenter som var i 12-årsalderen da det skjedde, har også forklart seg om beføling fra den 63 år gamle mannen. Den ene av disse jentene sa at tiltalte også har slått henne og truet med å skyte henne og truet med barnevernet. Moren forklarte at datteren naturlig nok har blitt svært utrygg og redd for tiltalte.

I dommen heter det at jenta er «svært preget av det tiltalte har gjort mot henne, og at det også for hennes del fremstår sannsynlig at hun har vært utsatt for langt mer enn det som har kommet frem.»

– Stor fare for gjentakelse

10-åringen som ble utsatt for de alvorligste overgrepene er naturlig nok også mest preget i ettertid. Dommerne skriver at «overgrepene åpenbart hatt store skadevirkninger. Hennes mor har forklart seg om en jente som har gått fra å være tøff og uredd, til å bli svært engstelig, redd og utrygg. (…) Det er all grunn til å tro at overgrepene vil prege henne i lang tid.»

63-åringen er dømt til fem år og seks måneders ubetinget fengsel. I tillegg må han betale 175.000 kroner til den jenta som ble utsatt for de groveste overgrepene og 30.000 til venninnen hennes.

Dommer Steinar Backe i Aust-Telemark tingrett skriver at den domfelte mannen ikke tar «ansvaret for sine handlinger, men skyver ansvaret over på jentene, og ga under hovedforhandlingen inntrykk av at han ikke så noe galt i det han hadde gjort, utover at han hadde blitt tiltalt for det.»

Retten mener det er stor fare for at han vil gjenta liknende handlinger hvis han får muligheten.